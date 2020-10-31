Тотального карантина не будет: президент Татарстана о новых ограничениях из-за коронавируса

На субботнем совещании президента Татарстана Рустам Минниханов заявил, что карантина как в апреле не будет.

«На сегодняшний день повторного тотального карантина в республике не планируется. Об этом и президент страны высказался. Но это возможно, если мы будем соблюдать требования, которые определены нашим постановлением», - отметил президент Татарстана.

Напомним, Рустам Минниханов также сообщил, что не планируется переводить школы на дистанционку.