Тотального карантина не будет: президент Татарстана о новых ограничениях из-за коронавируса

На субботнем совещании президента Татарстана Рустам Минниханов заявил, что карантина как в апреле не будет.
«На сегодняшний день повторного тотального карантина в республике не планируется. Об этом и президент страны высказался. Но это возможно, если мы будем соблюдать требования, которые определены нашим постановлением», - отметил президент Татарстана.
Напомним, Рустам Минниханов также сообщил, что не планируется переводить школы на дистанционку.
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