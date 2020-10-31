Президент Татарстана высказался о введении «дистанционки» в школах республики

На традиционном субботнем совещании президента Татарстана Рустама Минниханова обсуждался вопрос о ведении карантина в республики и дистанционки в школах. Президент заверил, что никаких подобных действий в ближайшее время предпринимать не планируется.

«Обстановка в школах находится на контроле, она стабильная. Никаких планов на переход дистанционного обучения нет и быть не может, эта четверть показала, что мы можем спокойно организовать учебный процесс. Да были классы на карантине, сейчас 26 классов – это нормально. Входные фильтры позволяли обеспечить нормальное функционирование процесса. Нет никакой необходимости вводить. Продление каникул не планируется», - рассказал президент республики.

Также Рустам Минниханов отметил, что повторного введения тотального карантина в республике не планируется.

«Это возможно, если мы будем соблюдать требования, которые определены нашим постановлением», - рассказал руководитель.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом.