Военнослужащий Казанского танкового устроил драку

Казанский военный гарнизонный суд рассмотрел дело военнослужащего Казанского танкового училища, который устроил драку с сослуживцем. Об этом сообщает пресс-служба СО СК России.

«Установлено, что 5 июня 2020 года за складом ракетно-артиллерийского вооружения училища виновник недовольный высказываниями и поведением сослуживца ударил его по нижней челюсти и сломал ее», - говорится в сообщении.

Злоумышленник раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему причиненный ущерб и примирился с ним. В связи с примирением сторон суд прекратил уголовное дело в отношении военнослужащего.