Директор госучреждения в Татарстане выписывал премии за работы, которых не было

В Татарстане бывшего врио директора одного из государственных учреждений подозревают в присвоении или растрате. По версии правоохранителей, в 2019 году он подписал указ о премировании сотрудников на сумму не менее 365 тысяч рублей за работы на Куйбышевском водохранилище. При этом с мая по август 2019 года работ на водохранилище не было. Также директор с июня по ноябрь 2019 года дополнительно подписал указ о премировании на 362 тысяч рублей.

Это не первое дело в отношении подозреваемого. По версии следствия, в 2019 году фигурант дела подписал акты о выполнении работ на Куйбышевском водохранилище на 2,2 млн. рублей. При этом в действительности работы полностью не были, а акты мужчина подписал за взятку в размере 400 тысяч рублей, передает пресс-служба местного МВД. Сейчас мужчина находится под стражей.