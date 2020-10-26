Певец из Татарстана заразился коронавирусом

Певец из Татарстана Ильназ Сафиуллин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на странице в «Инстаграм».

«Подтверждено. Вчера сделал компьютерную томографию, легкие поражены на 25%, двусторонняя пневмония. Завтра сделают ПЦР-тест. После этого будет точный результат. Отпустили домой. Назначили лечение», - написал артист.

При этом он поблагодарил врачей.

«Я впервые убедился, что качество бесплатной медицины значительно выше платной», - написал Ильназ Сафиуллин.

Напомним, в Татарстане умерла народная артистка республики.