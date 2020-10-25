Казанский врач рассказал, в каком случае КТ бессмысленно делать при подозрении на коронавирус

Проходить компьютерную томографию (КТ) при получении положительного теста на Covid-19 бессмысленно. Такое мнение в интервью Андрею Кузьмину высказал первый заместитель главврача Республиканской клинической больницы Марсель Миннуллин.
«Бытует мнение, что человек заболел, мазок положительный, нужно делать КТ — но это абсолютно неверно. Люди, сразу делающие КТ на первые сутки заболевания, успокаиваются тем, что там ничего нет. Примерно на четвертые — пятые сутки с момента заболевания появляются изменения в легких, которые видно на КТ», — считает врач.
Мазок на Covid-19 делается в обязательном порядке, заверил врач. При появлении симптомов ОРВИ и температуре 37.2 — 37.3 он советовал обратиться к участковому терапевту в поликлинике.
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