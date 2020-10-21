Коронавирус в Татарстане: оперштаб опубликовал свежую статистику

В Татарстане на утро 21 октября зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«В больницы отвезли 9 человек, 35 лечатся дома. Из всех случаев 42 – контактные, два завозные. Среди заболевших больше всего людей от 30 до 50 – 23 человека», - говорится в сообщении.

Так, из общего числа заразившихся вирусом 33 человека из Казани, 5 из Арского района, по одному из Аксубаевского, Алькеевского, Зеленодольского, Лаишевского, Спасского и Чистопольского районов.

За сутки в Татарстане выздоровели 47 человек.

Напомним, за 20 октября в Татарстане скончались два человека с коронавирусом.