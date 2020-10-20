Оперштаб Татарстана перестал сообщать, в каких районах скончались «коронавирусные» пациенты

Оперштаб Татарстана опубликовал данные о летальных случаях от коронавируса. При этом со вчерашнего дня перестали давать информацию о том, где скончались пациенты.

Так, 77-летнего мужчину привезли в больницу с диагнозом внебольничная двусторонняя вирусная пневмония.

И 65-летнему мужчине в инфекционном госпитале поставили диагноз «внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом». У пациента были хронические заболевания.

Мужчины скончались.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 43 случая заражения.