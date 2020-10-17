Количество заболевших коронавирусом за месяц в Татарстане увеличилось в 1,3 раза

На онлайн-совещании в кабмине Татарстана замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Марина Трофимова рассказала о заболевших коронавирусом в республике.

«В сравнении с сентябрем заболеваемость увеличилась в 1,3 раза. Если за сентябрь было зафиксировано 721 случай, то с 1 по 17 октября — 540 новых случаев заболевания ковидом. При этом на фоне сезонных заболеваний темп прироста 0,5% будет сохраняться», - отметила Трофимова.

Спикер отметила, что большинство заболевших – взрослые (96%), также в 1,5 раза увеличилось количество заразившихся вирусом лиц старше 65 лет. Марина Трофимова призвала пожилых жителей Татарстана не выходить в общественные места без надобности, а работодателей таких работников отправить на «удаленку».

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом.