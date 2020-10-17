Количество заболевших коронавирусом за месяц в Татарстане увеличилось в 1,3 раза

На онлайн-совещании в кабмине Татарстана замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Марина Трофимова рассказала о заболевших коронавирусом в республике.
«В сравнении с сентябрем заболеваемость увеличилась в 1,3 раза. Если за сентябрь было зафиксировано 721 случай, то с 1 по 17 октября — 540 новых случаев заболевания ковидом. При этом на фоне сезонных заболеваний темп прироста 0,5% будет сохраняться», - отметила Трофимова.
Спикер отметила, что большинство заболевших – взрослые (96%), также в 1,5 раза увеличилось количество заразившихся вирусом лиц старше 65 лет. Марина Трофимова призвала пожилых жителей Татарстана не выходить в общественные места без надобности, а работодателей таких работников отправить на «удаленку».
Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом.
комментарии
Всемирная организация здравоохранения пересмотрела свою позицию по поводу ношения масок во время пандемического кризиса. Изучив результаты недавних исследований, ВОЗ воздерживается от рекомендаций носить маски в общественных местах. Организация считает, что сегодня ни у кого нет доказательств, что маска предотвращает инфицирование здорового человека новым коронавирусом.
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