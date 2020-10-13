Адвоката в Татарстане подозревают во взяточничестве

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего адвоката. Ее подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«По предварительной версии, в апреле 2020 года в отношении одного из местных жителей было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, он находился под стражей. В июле адвокат сообщила, что за изменение меры пресечения мужчина должен через нее и других лиц передать полицейским 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

После этого мужчина обратился в УФСБ России по Татарстану и все дальнейшие действия проходили под их контролем. 12 октября, после получения денег, женщина была задержана. Она признала вину.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия.

Напомним, в Татарстане экс-гендиректор "Электросетей" сам себе выписывал премии.