Зафиксирован абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса в России: полная статистика

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случаев заражения COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии коронавируса. Прежде было выявлено 12 846 зараженных, а еще днем ранее - 12 126 заболевших. Такие цифры называют в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В то время в Татарстане выявлено 34 заболевших за сутки, из которых 4 человека были госпитализированы для лечения под наблюдением врачей. Всего зарегистрировали уже 7 549 случая заражения. 85 пациентов скончались в результате болезни.

Напомним, что ранее россияне, предположительно переболевшие COVID-19 "бессимптомно", пожаловались на странные ощущения.