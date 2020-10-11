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Фото Российская газета

Россияне, предположительно переболевшие COVID-19 «бессимптомно», пожаловались на странные ощущения

11.10.2020, 10:01 111 2 prokazan.ru
Врачи: это может плохо сказаться на здоровье

"Бессимптомные" больные коронавирусом описали ощущения от перенесенного заболевания. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Сегодня считается, что от 25 % до 50% зараженных COVID-19 переносят его со смазанной клинической картиной или даже ее полным отсутствием. Как оказалось, болезнь у них все-таки проявляется. Среди своих ощущений в период инфицирования заразившиеся отмечали головные боли, сильную усталость, повышенную утомляемость, и першение в горле.

Эти симптомы люди часто игнорируют, списывая на простуду. Однако медики предупреждают, что таким образом перенесенный коронавирус позже может плохо сказаться на здоровье.

"Ни одна инфекция на самом деле не протекает бессимптомно. "Бессимптомное носительство" - это некое промежуточное состояние, объяснить которое медики пока не могут, - анонимно рассказал изданию один из врачей. - У ВИЧ, к примеру, сразу после инфицирования проявляются симптомы, но потом они затухают, хотя патологический процесс в организме продолжается. Или вирусные гепатиты. У многих заболеваний симптомы стёрты, но это не значит, что человек здоров, скорее, не дообследован".

Напомним, что вчера власти рассказали, почему в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

 

Медицина / Минздрав Новости России Коронавирус
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комментарии

Обыватель
0
11 октября 2020
10:08
У меня и моих коллег по штабу были тоже очень странные ощущения после самой первой гонореи.
Горожанин
0
11 октября 2020
10:25
Просто медицина у нас не та , что была в советские времена . Вот и вся причина .
Горожанин
0
11 октября 2020
11:06
В РТ со 100процентным набором симптомов ковид не поставят, какая на х.. легкая форма!

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