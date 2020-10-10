КНИУ-КАИ частично переводит студентов на режим дистанционного обучения. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас в удаленном режиме проходят лекции, с 12 октября в аналогичный формат переведут семинары, не требующие специального оборудования. Таким образом, посещать учебное заведение нужно будет только для занятий, при которых необходимо высокотехнологичное оборудование или уникальное программное обеспечение.

"Это временная мера, продиктованная тем, что предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить. Университет продолжает работать, преподаватели будут проводить занятия с использованием дистанционных технологий - и в то же время будут вести индивидуальные консультации, в первую очередь по курсовым проектам и расчетно-графическим работам", - сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что школьников не будут переводить на дистанционное обучение.