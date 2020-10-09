Очевидцы: из-за отсутствия пандусов инвалид Зеленодольской больницы спускался по лестнице на руках

В сети появилось видео, на кадрах которого инвалид-косясочник из-за отсутствия пандуса спускался по лестнице Зеленодольской больницы на руках. Представитель прокуратуры Татарстана выехал на место с проверкой.

«Доступная медицина в Зеленодольске!», - подписал видео автор.

В комментариях сразу напали как ни странно на автора видео.

«Че стоять снимать и рассуждать помочь надо было человеку а не смотреть, это Россия никто здесь для человека делать не будет».

«Достойней стоять и снимать»

«Хоть бы один шевельнулся помочь».

При этом в комментариях отписались и представители прокуратуры Татарстана. Позже в их профиле появилась информация о проверке поликлиники.

«Исполняющий обязанности прокурора Тимур Дияров по поручению прокуратуры сегодня утром прибыл в поликлинику №1, чтобы лично разобраться с ситуацией по поводу доступа в здание маломобильных групп населения. Совместно с сотрудницей медучреждения совершён обход», - говорится в сообщении.

Пандус все-таки был найден, но вот смогут ли его найти инвалиды, находящиеся в больнице. При том, что врач на видео открыла дверь, ведущую к пандусу, собственным ключом.