Пьяная женщина в Казани ударила сожителя ножом

Сотрудники Росгвардии Казани задержали подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья сожителю. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

«Сообщение о ранении мужчины поступило сотрудникам Росгвардии около 19:00. О произошедшем сообщила хозяйка квартиры, у которой пострадавший снимал жилье с сожительницей. Заявительница рассказала, что стала свидетельницей конфликта. Пьяные мужчина и женщина выясняли отношения, позже женщина взяла нож и ударил 44-летнего потерпевшего в область грудной клетки», - говорится в сообщении.

Женщину передали полицейским, потерпевшего увезли в больницу. На данный момент возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Казани мужчина убил свою "боевую подругу" из-за денег.