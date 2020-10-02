Еще два человека с коронавирусом скончались в Татарстане

На 2 октября в Татарстане скончались два человека с подтвержденным анализом на коронавирус. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, умер 59-летний мужчина, которого привезли в больницу №7 Казани с коронавирусом, осложненной внебольничной двусторонней пневмонией. Мужчине стало хуже из-за обострения хронических заболеваний.

Еще одна смерть зафиксирована в Набережно-Челнинской инфекционной больнице. 88-летнюю женщину привезли с внебольничной двусторонней пневмонией, при этом у нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Анализ подтвердил наличие коронавируса.

Напомним, глава управления Роспотребнадзора по Татарстану резко высказалась об организации мероприятий после первого масштабного концерта в Казани.