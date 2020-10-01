«Нет отмене татарского языка!»: в Казани у полилингвальной школы прошел одиночный пикет

1 октября в Казани у полилингвальной школа Шаймиева прошел одиночный пикет в поддержку татарского языка. Активистка утверждает, что в школе пытаются отменить татарский язык, при том, что детей туда отдают именно из-за языка.

«Провокаторы пытаются добиться отмены татарского языка в полилингвальной школе Шаймиева. Они для этого используют детей. Переводят их из школы в школу, чтобы в новой школе начать компанию против татарского языка», - говорится в сообщении.

Активистка задается вопросом, куда должны отдавать татароязычные семьи детей, если в спецшколе пытаются отменить изучение языка.

Она вышла с плакатом, на котором было написано: «Кто не хочет владеть в совершенстве татарским, для них есть билингвальная школа и десятки тысяч школ по всей стране. Руки прочь от школы Шаймиева».

Ранее мы рассказывали про случай в Омске, когда женщину ударили по голове за разговор на татарском в маршрутке.