Выходить или нет: пенсионеров Татарстана просят сидеть дома, но зовут на праздничные мероприятия

Только вчера, 29 сентября, замминистра здравоохранения Татарстана – начальника управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков настоятельно просил жителей старше 65 лет не выходить из дома.

«Мы настоятельно рекомендуем лишний раз наших бабушек и дедушек никуда не выводить. Пусть они находятся дома или же соблюдают все оговоренные меры, чтобы уберечься. Жестких рекомендаций не планируется вводить», - сказал Жаворонков.

При этом на сайте мэрии столицы Татарстана появилась информация о том, что город присоединится к празднованию Международного дня пожилых людей 1 октября.

«Пенсионеры смогут принять участие в спортивных состязаниях, мастер-классах, бесплатно посетить бани, музеи, побывать на экскурсиях и концертах. Кроме того, в рамках декады для пенсионеров запланирована целая серия спортивных состязаний по плаванию, футболу, бильярду», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности (маски, перчатки, социальная дистанция).

Вопрос «Что в итоге делать пенсионерам» остается открытым. К слову, 30 сентября в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса.