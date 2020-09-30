Два человека с коронавирусом скончались в Татарстане

На 30 сентября в Татарстане зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Жертвами оказались две пожилые женщины.

Так, 72-летнюю пациентку привезли в Зеленодольскую ЦРБ с внебольничной полисегментарной пневмонией. При этом у нее были хронические заболевания, после лабораторного исследования коронавирус был подтвержден.

Вторая пациентка – 74-летняя женщина была доставлена в Клиническую больницу №2 Казани с внебольничной двусторонней пневмонией. Ей стало хуже вследствие обострения хронических заболеваний. У женщины так же был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб региона.

По официальным данным, 30 сентября в Татарстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, 13 из них в Казани.

Напомним, до этого смерти от коронавируса были зафиксированы 22 сентября. Умерли две женщины.