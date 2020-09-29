Жительница Татарстана 30 лет жила с паразитом в печени

Врачи республиканской клинической больницы Татарстана сделали операцию 63-летней местной жительнице, которая 30 лет жила с паразитом в печени. Об этом сообщили на странице учреждения в «Инстаграм».

«Когда женщине было 30 лет у нее в печени обнаружили паразита – эхинококк. Тогда она отказалась от операции и пошла к знахарю. После этого анализы показали, что организм здоров. Спустя 30 лет, в 63 года, жительница Татарстана стала жаловаться на боли в животе. В РКБ не дали однозначного ответа, из-за чего боли. Единственное решение – операция, на этот раз женщина согласилась», - говорится в сообщении.

В ходе операции стало понятно, что это эхинококк, только мертвый. За 30 лет образование выросло настолько, что врачам пришлось удалить часть печени, часть диафрагмы и паранефральную клетчатку.

В клинике женщина пролежала всего неделю, сейчас ее уже готовят к выписке.

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