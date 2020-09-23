Водителя автобуса, который в Казани сбил сотрудника ГИБДД, отстранили от работы

Сегодня в Казани водитель автобуса сбил сотрудника ГИБДД. В ПАТП-4, автобус которого участвовал в ДТП, прокомментировали ситуацию.

Как пояснил замдиректора по технической эксплуатации и безопасности движения МУП «ПАТП №4» Рафиль Аскаров, на предприятии проводится внутреннее служебное расследование.

"Водитель отстранен от управления автобусом до установления степени его вины. По завершению расследования будет принято решение о привлечении водителя к административной ответственности и необходимых мерах дисциплинарного взыскания",- отметил Аскаров.

Ответственность предприятия застрахована полисом ОСАГО, предприятие окажет необходимое информационное и документальное содействие для урегулирования вопроса получения страховой компенсации.

"Обещаю лично детально разобраться в данном ДТП",- резюмировал он.

Напомним, что в результате наезда на полицейского также пострадала одна из пассажирок автобуса - она упала в салоне.

Ранее ProKazan.ru писал о коррупции на казанском ПАТП-4 и недовольстве работников происходящим в стенах предприятия.