Рустам Минниханов вступил в должность Президента Татарстана и отправил правительство в отставку

В Казани прошла торжественная церемония вступления в должность Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РТ.

Провел церемонию Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

"В Татарстане в очередной раз прошли всенародные выборы Президента и, одновременно, депутатов представительной власти муниципалитетов. Следуя добрым традициям активного участия в жизни родной республики, явка составила 78,78%, на альтернативной, многопартийной основе татарстанцы подавляющим большинством – более 83% - избрали на пост Президента Рустама Нургалиевича Минниханова", - отметил Мухаметшин.

После его слов присягу на верность многонациональному народу Республики Татарстан принес сам Минниханов.

"Торжественно клянусь верно служить народу Республики Татарстан, обеспечивать права и свободы граждан, государственный суверенитет Республики Татарстан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Татарстан и законы Республики Татарстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Татарстан", - сообщил президент.

Он поблагодарил граждан за поддержку и пообещал развивать республику в прежнем динамичном темпе.

Также Рустам Минниханов подписал указ о сложении полномочий Кабинетом Министров РТ. Это делается согласно статье 94 Конституции Татарстана перед новым избранием Президента республики. Премьер-министр и его заместители будут определены сегодня после заседания Государственного Совета.

Напомним, что ранее площадь Свободы на период инаугурации президента оцепили. Активисты уверены, что это связано с готовящимися протестными акциями.