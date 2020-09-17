В Казани завершено расследование дела о выводе из страны 120 миллионов рублей

В Татарстане завершилось расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из коммерческих организаций города Казань. Об этом сообщают в Следственном комитете РТ по РФ.

Известно, что обвиняемый перевел партнеру через компанию в другое государство более 120 млн рублей. По документам это была оплата за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Однако следствие установило, что ввоз товаров не осуществлялся, а в банк были представлены поддельные документы.

Дело направили в Вахитовский районный суд города Казани. Предприниматель обвиняется в "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере". Свою вину он полностю признал. Переведенные средства вернули в Россию.

Напомним, что ранее в Татарстане завели уголовное дело на директора молочного завода. Он задолжал 3 миллионов рублей налогов