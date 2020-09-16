В интернет-банке «Открытия» клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»

Таким образом, теперь в интернет-банке «Открытия» представлена вся линейка инвестиционных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» – ПИФы, стратегии доверительного управления, договоры на ведение ИИС, брокерские счета, в рамках которых доступна услуга «Ваш финансовый аналитик» и сервис интернет-трейдинга. Широкая продуктовая линейка позволит клиентам банка подобрать в удобном удаленном формате инвестиционные решения в зависимости от конкретных финансовых целей.

Оформить паевые инвестиционные фонды можно в разделе «Инвестиции» интернет-банка «Открытия».

Клиенты могут приобрести в дистанционных каналах паи девяти открытых ПИФов под управлением УК «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»). Каждый из фондов отличается по составу и структуре активов, инвестиционным стратегиям, стоимости инвестиционного пая, доходности и степени риска. УК «Открытие» предлагает широкую линейку ПИФов, в состав которых входят акции и облигации российских и иностранных компаний.

В интернет-банке публикуется информация по каждому фонду, указаны его основные параметры, приведены рекомендуемый срок и валюта инвестирования.

Процедура оформления ПИФов в интернет-банке полностью проходит в удаленном формате: подписание комплекта документов осуществляется с помощью кода подтверждения из смс, а перевод средств происходит без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» онлайн в интернет-банке «Открытия» составляет 1000 рублей, а докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

Размер надбавки, взимаемой УК, при выдаче инвестиционных паев, при приобретении ПИФ через интернет-банк составляет 0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая.

Справочно:

Владельцам паевых инвестиционных фондов доступен ряд налоговых льгот. Так, доходы, возникающие в процессе управления ПИФом, не подлежат налогообложению. Налогом облагается только доход, который возникнет при продаже паев, при этом налогооблагаемой базой станет разница между ценой продажи и ценой покупки пая.

Если владеть паями фондов более трех лет, налог с дохода от его продажи не будет взиматься в пределах 3 млн рублей за каждый год владения. Таким образом, пайщику придется платить налог только в том случае, если его прибыль от инвестиций в паевые фонды превысит 9 млн рублей за три года.

При обмене паев одного фонда на паи другого фонда срок владения не прерывается. Это значит, что можно менять инвестиционные стратегии в течение трех лет и при этом сохранить налоговую льготу.

Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие»: «В результате нашей интеграции с банком «Открытие» был реализован функционал, который позволяет клиентам банка инвестировать свои средства в наши паевые фонды, не выходя из дома, что особенно сейчас актуально. Помимо удобства удаленного оформления мы также снизили минимальную сумму инвестирования и размер надбавки, что сделало наши продукты еще доступнее. Для нас это важный шаг в расширении каналов дистрибуции и предложении продуктов УК той категории клиентов, которая не посещает офисы, а отдает предпочтение дистанционным сервисам».

«ПИФы – один из наиболее простых и удобных инвестиционных инструментов. Возможность приобрести паи фондов онлайн сделала их еще более доступными. Мы предлагаем большой выбор ПИФов, которые позволяют любому человеку подобрать подходящий вариант, в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску инвестирования», — подытожил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.