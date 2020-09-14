В Казани студенты-иностранцы организовали нарколабораторию из-за нехватки денег

Верховный суд Татарстарна рассмотрел уголовное дело в отношении двух студентов, граждан Узбекистана и Казахстана, которые под Казанью организовали производство наркотиков.

По данным прокуратуры республики, в апреле 2020 года подсудимые по предварительному сговору с неустановленным лицом извлекли из тайника приспособления и реагенты для производства наркотиков. После этого они в дачном доме на улице Береговой в поселке Старое Победилово незаконно произвели более 1 килограмма "синтетики".

Поймали молодых людей 14 мая, наркотики у них изъяли. Свою вину студенты полностью признали, пояснив, что пошли на преступление из-за нехватки денег.

Суд приговорил подсудимых к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.