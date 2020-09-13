«Ни пройти ни проехать»: в казанском дворе яму заделали так, что водители боятся за машины

В одном из дворов Казани автомобилисты не могут проехать по дороге из-за ямы, жалуется местный житель в одном из местных сообществ "В Контакте". По его словам, яму пытались заделать, но это только усугубило проблему:
На улице Меридианная 15 решили сделать дороги, КАМАЗ привёз кирпичи, какие-то строительные отходы.
Теперь там ни пройти, ни проехать. Можно сразу дно автомобиля оставить. Когда уже дороги будут?!
Горожанин снял яму на видео.
На дорогах Казани в последнее время неспокойно: так, вчера прямо на проезжую часть обрушилась стена здания - памятника архитектуры.
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