«Ни пройти ни проехать»: в казанском дворе яму заделали так, что водители боятся за машины

В одном из дворов Казани автомобилисты не могут проехать по дороге из-за ямы, жалуется местный житель в одном из местных сообществ "В Контакте". По его словам, яму пытались заделать, но это только усугубило проблему:

На улице Меридианная 15 решили сделать дороги, КАМАЗ привёз кирпичи, какие-то строительные отходы.

Теперь там ни пройти, ни проехать. Можно сразу дно автомобиля оставить. Когда уже дороги будут?!

Горожанин снял яму на видео.

На дорогах Казани в последнее время неспокойно: так, вчера прямо на проезжую часть обрушилась стена здания - памятника архитектуры.