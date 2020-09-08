Банк «Открытие»: 46% россиян готовы брать кредиты и наращивать потребление после пандемии

Несмотря на жесткие карантинные меры по борьбе с эпидемией коронавируса и вопреки летним прогнозам, 48% россиян сохранили или увеличили уровень своих доходов, а 64% возобновили работу в прежнем режиме. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Открытие»*.

43% опрошенных россиян заявили, что пандемия и ограничительные меры никак не повлияли на их расходы. Меньше всего карантин повлиял на расходы жителей Северо-Кавказского федерального округа (там они не изменились у 65%), больше всего – Приволжского (29%) и Уральского (37%) федеральных округов.

Выросли расходы во время пандемии у 28% опрошенных. При этом 11% россиян (16% жителей Московского региона и только 7% в Южном федеральном округе и в Сибири) связывают это с увеличением трат на досуг и непродовольственные товары, а 17% опрошенных (23% в Южном федеральном округе и только 10% жителей Москвы и Подмосковья) – с необходимостью решать возникшие бытовые проблемы.

Снизили траты из-за потери доходов 25% респондентов. Больше всего приходится экономить жителям Северо-Запада и Урала (по 32%), меньше других – Северного Кавказа (8%) и Дальнего Востока (18%).

39% россиян заявили, что карантин никак не повлиял на их доходы (в том числе так считают 45% жителей Московского региона, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока). 9% россиян заявили о том, что их доходы на карантине даже выросли. Наибольшая доля таких счастливчиков в Москве и Московской области (15%), а также на Дальнем Востоке (15%) и Северном Кавказе (12%).

49% респондентов отметили снижение своих доходов из-за ограничительных противовирусных мер. В Северо-Западном федеральном округе потерявших в доходах оказалось большинство- 53%. Ниже всего доля тех, кто отметил падение доходов, в Московском регионе и на Северном Кавказе (по 33%).

Несмотря на влияние карантина и пандемии, 46% опрошенных россиян заявили, что при необходимости готовы брать новые кредиты. Наибольшая доля поклонников кредитов на Урале (63%) и на Северо-Западе (50%). При этом о готовности к новым кредитам заявили лишь 29% жителей Северного Кавказа и 35% москвичей и жителей Московской области. 16% респондентов в принципе не против кредитов, но не будут брать их сейчас—либо из-за отсутствия необходимости, либо уже имеют обязательства перед банками. Практически никто их респондентов не называл причиной отказа от кредита страх потерять работу во время нового карантина. 38% россиян никогда не брали и не собираются брать кредиты. Наибольший процент «отказников» — на Северном Кавказе (57%) и в Московском регионе (49%).

Почти четверть опрошенных россиян (24%) заявили, что работали во время карантина в обычном режиме. Больше всего таких оказалось на Урале (38%) и в Сибири (32%), меньше всего—на Северном Кавказе (10%), в Московском регионе и на Северо-Западе (по 19%). Еще 40% возобновили работу в прежнем режиме (из них вернулись с «удаленки» в офисы 17%, возобновили работу после временного отдыха - 23% опрошенных). Продолжают трудиться из дома 12% респондентов. 16% опрошенных россиян заявили, что находятся в поиске новой работы.

*Опрос проведен банком «Открытие» с 26 августа по 2 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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