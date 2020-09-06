В Татарстане в качестве эксперимента рассаживают редкие виды растений из Красной книги

На Большом Лебяжьем озере в Казани для естественной очистки воды высадили краснокнижную сальвинию плавающую. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Казани.

Сотрудники Комитета внешнего благоустройства Исполкома вместе с экологами-активистами в качестве эксперимента перенесли растения из акватории реки Казанки - территория Русско-Немецкой Швейцарии.

"После масштабного благоустройства территории Лебяжьих озер мы приступили к созданию экологического каркаса водоема. Первый шаг – заселение редкого краснокнижного вида папоротника – сальвинии плавающей. Конечно, рано или поздно озеро само приобретет биобаланс, заселится водными растениями, но на это уйдет значительно больше времени. Мы можем ускорить этот процесс, чтобы водоем быстрее приобрел защитный каркас, и вода очищалась с помощью растений", – отметил заместитель руководителя Исполкома Казани, председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Эксперимент проводится в рамках работ по благоустройству территории Лебяжьих озер. Предполагается, что сальвиния плавающая поможет озерной воде самоочищаться. В акватории Казанки такие растения произрастают достаточно плотно, поэтому по разрешению Госкомитета РТ по биологическим ресурсам специалисты собрали с берега Казанки 4 ведра мелких водных растений.

В первую очередь, растение помогает очищать воду от фосфора, азота, магния и других веществ. Однако решить проблему качества воды в одиночку сальвиния не сможет – для этого необходимы и другие водные растения, подчеркнул Сергей Мухачев - руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы.

На Лебяжьем озере в качестве эксперимента высадили краснокнижное растение

Следующий этап благоустройства запланирован на позднюю весну. Планируется высадить вдоль озера тростник, болотный ирис, сусак озерный, пузырчатку и другие виды.

Напомним, что Лебяжьи озера, не имея подпитки подземными водами, наполнялись за счет водосбора со всей прилегающей территории. Водный баланс был нарушен в связи со строительством дорог и промышленных сооружений. За последние сорок лет озера постоянно усыхали, несмотря на попытки спасти их путем подкачки воды. Уникальный для региона природный объект утрачен более чем на 70%. Экореабилитация системы озер Лебяжье прошла в 2017 году, а в 2019 году стартовало благоустройство территории вокруг озер.