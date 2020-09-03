У учителей старших классов выше риск заразиться коронавирусом

Распространение коронавируса среди учеников старших классов выше, чем среди младшекласников, что увеличивает риски педагогов старших классов заразиться коронавирусом. К такому выводу на основе моделирования пришли ученые из Калифорнийского университета.

По мнению специалистов, рискуют заразиться 40,7% учителей старшеклассников. Среди педагогов средней возрастной группы симптомы COVID-19 могут отметиться у 37,2%, а риски педагогов начальной школы оценены в 4,1%, пишут "Известия". Ученые полагают, что в средней и старшей школе количество учащихся в помещении не должно превышать 10 человек, а в классах начальной школы может одновременно находиться и до двадцати учеников.

Как пояснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов, педагоги действительно входят в группу риска, так как вынуждены долгое время находиться в одном помещении с большим числом детей.

Коновалов также отметил, что тяжелому течению подвержены педагоги старше 60 лет, особенно с хроническими заболеваниями. Вполне вероятно, что открытие школ будет угрожать распространением инфекции среди педагогов, а также взрослых родственников учащихся, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, добавил он.