В Казани построят еще одну многопрофильную детскую больницу

В Казани появится ДРКБ-2 - еще одна детская многопрофильная больница, аналог горбольницы №7, но для детей. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Больницу построят на одном из пустырей вдоль улицы Гаврилова у Казанки, она займет 6 гектаров. Решение о строительстве продиктовано удаленностью ДРКБ на Оренбургском тракте от жителей Заречья, рассказал Ильсур Метшин.

Медучреждение возведут по федеральной целевой программе "Здоровье", отметил мэр. Конкретное месторасположения больницы еще не определено, ее еще предстоит спроектировать,

"Мы видим, что для реабилитации детям важно иметь возможность выходить на улицу, гулять. Это влияет на здоровье. И у детей здесь будет такая возможность", – пояснил глава города.

Напомним, накануне стало также известно, что жилой застройки вдоль Гаврилова у Казанки больше не будет: эта зона получит статус особо охраняемой природной территории.