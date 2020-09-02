Казанец, который попался с наркотиками в такси, отделался условным сроком

22-летний казанец получил условный срок после того, как попался в такси с наркотиками. Об этом сообщают в прокуратуре РТ. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенных в значительном размере.

Установлено, что 24 мая 2020 года в подъезде дома №53 на улице Тунакова подсудимый незаконно извлек из так называемой «закладки» 1, 46 грамма мефедрона, которые затем носил с собой. В тот же день возле дома №6 на улице Васильченко госавтоинспекторы остановили машину такси, в которой находился молодой человек. При этом мужчина успел избавиться от наркотиков, выбросив сверток под переднее пассажирское сиденье автомобиля.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.