Казанцу полгода придется«отрабатывать» украденную из магазина игровую приставку

37-летний казанец в День влюбленных украл из магазина игровую приставку. Ему вынесли приговор.



По данным прокуратуры РТ, днём 14 февраля 2020 года подсудимый, находясь в магазине бытовой техники, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на улице Ибрагимова,взял с витрины игровую приставку стоимостью более 19 тысяч рублей и сбежал из магазина. В тот же день его задержали сотрудники полиции. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу.

Подсудимый свою вину полностью признал, суд назначил мужчине шесть месяцев исправительных работ с с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы. Также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с осуждённого причиненного преступлением ущерба.