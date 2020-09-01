В случае ухудшения эпидемиологической ситуации студентов вузов могут снова перевести на "удаленку". Об этом сообщают в пресс-службе Минобрнауки РТ со ссылкой на приказ, который вступает в силу 1 сентября.

"Руководителям находящихся в ведении Минобрнауки научных и образовательных организаций... при ухудшении эпидемиологической обстановки принять меры по реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Сейчас учебные заведения начали работу в очном режиме, их руководители должны обеспечить меры санитарной обработки помещений, разместить антисептики для обработки рук на входе и в местах общего пользования, организовать измерение температуры бесконтактным способом не менее двух раз в день.

Ранее мы сообщали, что КФУ отказался от проведения линеек для первокурсников.