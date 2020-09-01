СК «Росгосстрах Жизнь» предлагает клиентам банка «Открытие» заработать на новой стратегии инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Лидеры сектора 3.0». В корзину входят компании-лидеры из разных секторов экономики - от «Газпрома» до Spotify.

«Росгосстрах Жизнь» запускает новую стратегию для клиентов банка «Открытие» -- «Лидеры сектора 3.0». В корзину входят бумаги крупных компаний-лидеров из разных секторов, как российских, так и иностранных: от «Газпрома» и Procter & Gamble до Spotify.

Это классическая стратегия ИСЖ с единовременным взносом, доход по которой выплачивается раз в год. Срок инвестирования – от 3 лет, минимальная сумма – 50 000 рублей или $800. Как и по другим продуктам СК «Росгосстрах Жизнь», на ИСЖ со стратегией «Лидеры сектора 3.0» распространяется гарантия 100-процентного возврата капитала вне зависимости от ситуации на фондовых, сырьевых и валютных рынках.

«Лидеры сектора 3.0» -- это комбинированная стратегия с узнаваемыми потребительскими брендами, которая дополнена традиционными сырьевыми активами. На фоне падения доходности по депозитам и турбулентности на рынках ИСЖ с гарантией возврата капитала и потенциально высокой доходностью может стать отличным инструментом для диверсификации портфеля клиентов банка», -- говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

«Инвестиционное страхование жизни подходит клиентам, которые хотят попробовать себя в качестве инвесторов, но не готовы нести риски, связанные с прямыми вложениями в ценные бумаги и другие активы. Сочетая в себе высокую доходность инвестиций и надежность депозитов, ИСЖ пользуется все большей популярностью у россиян. Новая стратегия станет хорошим дополнением к нашей линейке сберегательно-инвестиционных продуктов и позволит банку предложить новые возможности своим клиентам», - подытожила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru