Минниханов отчитался перед Путиным о ситуации в Татарстане и попросил еще денег для республики

Рабочая встреча в режиме видеосвязи состоялась накануне у главы Татарстана Рустама Минниханова и президента РФ Владимира Путина. Стенограмма диалога опубликована на сайте главы государства.

Одной из тем диалога стали меры поддрежки, введенные в стране и республике в период пандемии для пострадавших отраслей и граждан. В числе наиболее пострадавших на сегодняшний день отраслей Минниханов назвал четыре.

"Отрасли, которые наиболее пострадали: нефтедобыча – более 10 процентов за счёт ограничений по соглашению ОПЕК; нефтехимия – порядка 4,9 процента в связи с падением общемирового спроса; машиностроение – 9,4 процента из-за закрытия границ и нарушения кооперационных цепочек; энергетика – 12 процентов, это было связано со снижением потребления", - рассказал глава РТ.

Он также поблагодарил Путина за меры федеральной поддержки в отношении системообразующих предприятий, а также в отношении малого и среднего бизнеса, и рассказал о республиканских мерах поддержки.

"...республиканскими мерами поддержки воспользовалось 1200 предпринимателей, на 1 миллиард 800 миллионов рублей. Это льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидиям. Мы развиваем инфраструктуру онлайн-торговли. На открытых площадках компаний "Вайлдберриз" и "Озон" в республике уже работает более 2 тысяч республиканских поставщиков. Данные меры позволили сохранить занятость в малом и среднем бизнесе, в котором работают 530 тысяч человек. У нас по малому и среднему бизнесу падения нет", - сообщил он.

При этом Минниханов снова обратился с просьбой к Путину о предоставлении финансовой поддержки региону.

"В мае текущего года нашей республике по первому траншу была оказана финансовая поддержка, которая, конечно, частично компенсировала выпадающие доходы. Хочу поблагодарить за своевременную поддержку. Несмотря на самые значительные сокращения доходов бюджета республики в сравнении с другими субъектами, республике как региону-донору в выделении финансовой помощи по второму траншу было отказано. Мы со своей стороны провели все оптимизационные меры, но без федеральной поддержки нам будет очень сложно. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам за поддержкой в объективном и справедливом распределении финансовой помощи", - сказал Минниханов.

Путин в ответ подчеркнул, что Татарстан получает достаточный объем поддержки, однако не исключил ее увеличения.

"По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с Вами это хорошо знаем. Если Вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с Вами потом при встрече это ещё пообсуждаем", - приводят слова президента РФ в его пресс-службе.