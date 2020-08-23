«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» по буллитам, в рамках предсезонного турнира Кубок чемпионов КХЛ в Казани. Основное время матча завершилось со со счетом 3:3.
У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Кувардин, Лямкин и Зарипов. Отметим, что казанцы по ходу матча проигрывали со счетом 0:2 после шайб Коробова и Грандунда. Овертайм голов командам не принес, а в буллитах точнее оказались казанцы.
Для «Салавата Юлаева» это поражение стало третьим подряд на Кубке чемпионов КХЛ. До этого уфимцы проиграли магнитогорскому «Металлургу» и питерскому СКА.
Казанцы, одержали три победы в трех матчах на турнире и обеспечили себе участие в финальном матче турнира. Завтра они сыграют с «Металлургом» за победу в Кубке чемпионов КХЛ. СКА и «Салават Юлаев» сразятся за третье место.
Напомним, что турнир проводится, в рамках подготовки к новому сезону КХЛ, который стартует 2 сентября матчем ЦСКА - «Ак Барс» за Кубок открытия в Москве.
Все подробности игры: «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в Казани
«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» по буллитам, в рамках предсезонного турнира Кубок чемпионов КХЛ в Казани. Основное время матча завершилось со со счетом 3:3.
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