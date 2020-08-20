Стало известно, когда в Татарстане начнут делать прививки от гриппа

В Татарстан поступила отечественная вакцина от гриппа. Об этом корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Минздрава РТ.

"Всего в республику поступило более 265 тысяч доз, из них Совигрипп - 159 250 и Флю М – 106 170 доз. Данные отечественные вакцины предназначены для вакцинации взрослого населения", - сказали в ведомстве.

В ближайшие дни препарат поступит в лечебные учреждения, а сама вакцинация начнется со следующей недели.

Всего в Татарстане планируется привить более 1,7 миллионов жителей. Первой партии хватит на 15% от плана, после поступит еще. В Минздраве также отметили, что прибывшая вакцина предназначена только для взрослых. Вакцина для детей и беременных поступит в ближайшее время.

Также недавно сообщалось, что желающих пройти вакцинацию в Татарстане может оказаться больше, чем планировалось.