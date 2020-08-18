Продукты мыли в тазиках: в Казани закрыли два кафе из-за жалоб казанцев на антисанитарию

В Казани работа двух шаурмичных - кафе "Shaurma & Burger" на улице Космонавтов и кафе "Шаурма на углях" на Декабристов - приостановлена из-за жалоб местных жителей на антисанитарию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе проведения административного расследования факты подтвердились: оба кафе работали без систем водоснабжения и канализации. В них не были созданы условия для соблюдения личной гигиены посетителей - умывальная раковина для мытья рук и санузел. В помещениях не было ни мясного, ни овощного хранилищ. В одном их шаурмичных при отсутствии моечных ванн продукты мыли прямо в тазиках. Там был установлен лишь рукомойник со сливом воды в пластиковое ведро, в котором и осуществлялась обработка продукции.

На оба заведения составлены протоколы о нарушении санитарных норм. По решению Советского районного суда деятельность шаурмичной на Космонавтов приостановлена на 90 суток. Деятельность кафе "Шаурма на углях" приостановлена на 50 суток.