В Татарстане выявлена 54-ая смерть от коронавируса

В Татарстане зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Скончался мужчина из Казани.
Пациент был доставлен во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 7. При поступлении у мужчины была двухсторонняя пневмония тяжелой формы.
Пациент был доставлен во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 7. При поступлении у мужчины была двухсторонняя пневмония тяжелой формы.
Состояние пациента усугубляло обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наличие вируса подтверждено лабораторным тестированием.
Этот случай смерти от коронавируса стал 54-ым за все время пандемии в Республике. О двух смертях было объявлено вчера.
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