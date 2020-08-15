В Татарстане выявлена 54-ая смерть от коронавируса

В Татарстане зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Скончался мужчина из Казани.



Пациент был доставлен во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 7. При поступлении у мужчины была двухсторонняя пневмония тяжелой формы.

Состояние пациента усугубляло обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наличие вируса подтверждено лабораторным тестированием.