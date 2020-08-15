Две новые смерти от коронавируса выявлены в Татарстане, сообщает республиканский оперштаб.



Мужчина из Казани 1954 года рождения был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн с тяжелой формой внебольничной двухсторонней пневмонии, пациент страдал хроническими заболеваниями. COVID-19 обнаружен в результате лабораторного исследования.

Женщина из Набережных Челнов 1941 года рождения была доставлена в местную инфекционную больницу врачами скорой помощи. Пациентка страдала хроническими заболеваниями. Вирус идентифицирован.

Дату смерти пациентов в оперштабе не сообщили.

Количество смертей от COVID-19 в Республике выросло до 53.