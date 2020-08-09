«Мусульманка дерется, смотри, что делает»: в Казани засняли драку двух пар, участвовали и женщины

В Авиастроительном районе Казани на видео сняли драку двух пар, в которой участвовали как мужчины, так и женщины. Ролик появился в социальных сетях.

Как сообщает автор видео, инцидент замечен на улице Айдарова. На кадрах видно, что в потасовке принимают участие несколько мужчин, а также две дамы, одна из которых одета как мусульманка.

"Какой позор. А как же в платках, они ж такие правильные, набожные. А вот она суть и нутро их" .

"И где ваш Аллах? Надели платки, муж ходит в мечеть. Одни понты. То же самое с православными. Носят крестики, давят и убивают детей. Все забыли и бога и аллаха".

"Они наверняка шли тихо мирно домой, и тут до них докапались пьяные быдланы. И почему такой акцент на мусульманку? Вторая, та что похожа на алкашку (мое субъективное мнение) не дралась что ли? Самооборона вроде не порицается".

"Мне вот интересно. Комментатор, говорит : мусульманка вроде а дерётся, смотри что делает. А давайте тогда называть все своими словами: Христианка вроде а дерётся, тоже. Ай яй. А то привыкли. На улице подрались люди, но одна была в платке. Мусульманка плохая. Если не видно крестик, что теперь молчать ? Прежде чем определять по религиозному признаку, лучше бы подошли разнять", - комментируют казанцы происходящее.