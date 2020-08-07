Главное за день в Татарстане: владелица «Бахетле» скрывает имущество, ректору КНИТУ вынесли приговор

Прокуратура подтвердила: владелица "Бахетле" скрыла огромный земельный участок

Активисты Штаба Навального в Казани инициировали расследование по поводу незадекларированного имущества хозяйки известной сети "Бахетле" и по совместительству депутата Муслимы Латыповой. Прокуратура подтвердила: да, участок есть. Теперь грядет проверка.

В Зеленодольске прямо в парке утонул подросток

14-летний парень сегодня пошел в Центральный парк вместе с товарищами. Подросток решил доплыть до середины водоема, запутался в траве и утонул. Водолазы подняли тело, прокуратура начала проверку.

"Яжмать", "яжотец", дети и конфликт: соцсети в очередной раз кипят от поведения родителей

В одном из дворов Казани засняли, как женщина выкручивала руки ребенку и угрожала ему. Поднялась волна возмущений, а потом появилось еще одно видео - с мужчиной, который заступался за обиженную девочку. Конечно, не все так просто. Мать, попавшая на видео, уже пояснила мотивы поведения.

Ректору КНИТУ-КХТИ вынесли приговор

Бывший ректор вуза обвинялся в в хищении 42,6 миллионов рублей из бюджета вуза, в краже также участвовали проректоры учебного заведения. Сам Герман Дьяков вину не признавал.