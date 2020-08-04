Казанские мужчины рассказали о домогательствах со стороны женщин

Казанские мужчины оценили частоту домогательств со стороны женщин. Согласно исследованию агентства Zoom Market, среди жителей 20 опрошенных городов казанцы реже всего упоминали о таких случаях и столица Татарстана в рейтинге оказалась на 20 месте.

Чаще всего мужчины подвергались домогательствам со стороны женщин в Санкт-Петербурге, Москве и в Краснодаре; нечасто с таким явлением, помимо Казани, сталкиваются в Нижнем Новгороде и Красноярске. При этом, согласно опросу, чаще всего приставания со стороны женщин мужчины испытывают на работе (48%), в барах и ресторанах (35%), в гостях (11%) и в общественном транспорте (6%).

Наиболее раскрепощенными и активными, по словам респондентов, оказались женщины в возрасте от 25 до 34 лет (71%), от 18 до 24 лет (19%), от 45 до 54 лет (8%), от 35 до 44 лет (2%) и от 55 лет и старше (1%).

Добавим, что исследование проходило среди 2400 мужчин из 20 городов методом личного интервью.