«Радовались преждевременно»: в Татарстане заведения общепита начали нарушать санитарные правила

15 июля в Татарстане разрешили работать кафе и ресторанам, и если в первую неделю в общепите соблюдались все предписанные Роспотребнадзором меры, то на минувшей неделе уже был зафиксирован ряд нарушений. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказала глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По ее словам, это нарушения, связанные с соблюдением норм рассадки посетителей, работой персонала без средств индивидуальной защиты, отсутствием антисептиков и другие. Их выявили в трех кафе Нижнекамска и двух кафе Чистополя. Также не соблюдают предписания Роспотребнадзора в точках общепита в торговых центрах Казани.

При этом, как отметила Патяшина, за прошедшую неделю снизилось число нарушений в магазинах, их было выявлено четыре - в Апастовском районе, Нижнекамске, Чистополе и Лениногорске.

Напомним, что с завтрашнего дня в Татарстане будет снят еще ряд ограничений. Это коснется сферы культуры и развлечений.