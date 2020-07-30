Такое возможно? Мужчина в третий раз заразился коронавирусом

Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом. Об этом пишет РБК со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской области.

"Есть больной, заболел уже третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заболевания", - приводит издание слова чиновника.

Отметим, что ранее в Минздраве Татарстана сообщили: на территории республики не было зарегистрировано повторных случаев заражения коронавирусом.

"Случаев повторного подтвержденного заболевания коронавирусом с дистанцией, скажем, в месяц мы не фиксировали. Это говорит о том, что пациенты, которые заболели коронавирусом (даже если предположить, что его в мире несколько штаммов, как это сейчас пишут в научных статьях), то повторных заражений тем штаммом, который есть в Татарстане, нет", - сообщил замминистра Владимир Жаворонков.

