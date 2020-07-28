В Роспотребнадзоре Татарстана опровергли открытие еще нескольких мест купания в республике

В Татарстане на сегодняшний день есть 17 мест рекреационного водопользования, и только одно из них - пляж в Нижнекамске - получило заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам. Слухи о том, что теперь еще где-то в РТ можно купаться официально, сегодня на онлайн-брифинге прокомментировала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

"Воду в водных объектах мы отбираем еженедельно на микробиологию и холерный вибрион, два раза в месяц - на санитарно-химические показатели. На сегодня отобрано в совокупности порядка 270 проб, за прошедшую неделю нестандартных показателей в мониторинговых точках не было, вместе с тем, санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов не получены, поэтому на сегодня купаться на данных объектах не рекомендуется", - сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ.

Также Авдонина напомнила, что для получения заключения недостаточно проб воды: нужны также пробы песка, оборудованные места для отдыха, все необходимое для соблюдения посетителями правил личной гигиены.