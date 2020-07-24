Прокуратура проверит, почему в Казани после дождя снова затопило улицы

Прокуратура Казани проведет проверку исполнения федерального законодательства после ливня, который прошел в городе накануне. Как и ранее, после дождя оказались затоплены дороги и пешеходные зоны, что, по мнению надзорного ведомства, "создало препятствия для свободного и безопасного движения транспортных средств, пешеходов".

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены участки автомобильных дорог и пешеходных зон, подвергающихся подтоплению, с привлечением уполномоченных специалистов определена эффективность работы городской системы ливневой канализации в этих и иных местах, а также своевременность и полнота принимаемых муниципальными службами мер к недопущению подтопления и устранения негативных последствий выпадения осадков", - говорится в сообщении ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.