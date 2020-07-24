В Татарстане выросло число вирусных пневмоний

В Татарстане отмечен рост числа вирусных пневмоний, при этом он объясним, сообщил на онлайн-конференции замглавы Минздрава Владимир Жаворонков.

По его словам, на данный момент в республике наблюдаются 7 215 человек с симптомами ОРВИ. При этом 8% от всех пневмоний в Татарстане являются вирусными. Жаворонков объяснил такой рост тем, что во время пандемии выросло число качественных исследований, а подозрительными стали считать всех пациентов с респираторными заболеваниями. Их тщательно исследуют, проводят ряд анализов, делают томографию, что и объясняет рост выявленных случаев вирусной пневмонии.

Также он отметил, что в обычное время даже пневмонии с легкими проявлениями ОРВИ лечатся дома. Сейчас же "по любому подъему температуры" на фоне пандемии коронавируса вызовы врачей участились. Поэтому то, что доля выявленных вирусных пневмоний растет, "это нормально", заключил замглавы Миндрава.