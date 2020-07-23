В Татарстане будут судить адвоката, который обещал подкупить суд за 2,5 миллиона рублей

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2015 году приговором Высокогорского районного суда местный житель был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2,5 годам лишения свободы. В дальнейшем осужденный направил в Верховный суд РТ апелляционную жалобу. Адвокат пообещал близким мужчины за 2,5 миллиона рублей повлиять на ход рассмотрения жалобы. Он якобы намеревался отдать деньги должностным лицам суда за то, что реальный срок будет заменен на условный. Родственники передали ему 1 миллион, остальную сумму должны были отдать после положительного решения по жалобе. Однако суд оставил приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения. После этого адвокат пообещал вернуть родственникам средства, но так этого и не сделал, а позже стал скрываться от них. В результате последние обратились с заявлением в УФСБ России по РТ.

Вину мужчина не признал и отказался от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Судом, по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.