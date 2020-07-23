Власти Татарстана рассказали, как будут защищать гостей праздника «Я выбираю небо» от коронавируса

В Казани 25 июля состоится авиационный праздник "Я выбираю небо". Сегодня о мерах по предупреждению распространения коронавируса на мероприятии рассказала пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

"Проведение мероприятия подразумевается на открытом воздухе, но президентом республики поставлена жесткая задача, чтобы мероприятия проходили в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, предписанных Роспотребнадзором", - отметила Галимова.

По ее словам, на входе посетителям будут бесплатно выдавать средства индивидуальной защиты, площадка будет обеспечена антисептиками.

Напомним, что праздник пройдет на площадке около "Чаши", над Казанью пролетят около 30 воздушных судов, состоится концерт, будут работать детские кружки. Также в этот день будет закрыто движение маломерных судов по Казанке.